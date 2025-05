L’Inter risponde al Napoli e si riporta a -3: 1-0 al Verona, decide il rigore di Asllani

03/05/2025 | 22:37:43

L’Inter risponde alla vittoria del Napoli e continua la rincorsa agli Azzurri: 1-0 al Verona. I nerazzurri passano in vantaggio dopo nemmeno 10 minuti di gioco, a segno Kristjan Asllani su calcio di rigore causato da un tocco di mani in area veneta da parte di Valentini. Affondo di Carlos Augusto, scarico per Arnautovic che cerca Correa con un tocco morbido, intercettato chiaramente col braccio dal difensore scaligero: Manganiello non lo vede, ma il VAR corregga. Dal dischetto va il centrocampista albanese, che spiazza Montipò e sblocca la partita. Termina cosi 1-0 a San Siro, l’Inter si prende i tre punti e si porta a 74 punti, a tre punti di distanza dal Verona. Gli uomini di Zanetti, invece, restano a quota 32 punti, mantenendo – momentaneamente – sei punti di vantaggio dal diciottesimo posto occupato dal Venezia.

Foto: Instagram Inter