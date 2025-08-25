L’Inter riparte con una manita (stavolta a favore): 5-0 al Torino con doppietta Thuram, Lautaro, Bastoni e Bonny

25/08/2025 | 22:41:21

L‘Inter riparte come aveva chiuso la scorsa stagione, con un 5-0. Stavolta però a favore. Travolto il Torino nella prima di campionato con il medesimo risultato con cui aveva chiuso la scorsa, in finale di Champions League. Stavolta però tutto a favore.

Al 18′ vantaggio nerazzurro. Corner di Barella, spizza di testa Bastoni per la rete che sblocca la gara. Inter che controlla la gara, buon possesso palla, il Torino prova a impensierire i nerazzurri ma senza riuscirci. Inter che raddoppia al 36′. Ottimo recupero palla nell’area granata, Sucic serve Thuram che insacca il 2-0. Torino annichilito. Nel finale di tempo Israel salva prima su un colpo di testa di Acerbi e poi su un tiro di Sucic. Finisce 2-0 per l’Inter il primo tempo.

Al 52′ arriva il tris dell’Inter. Pasticcio clamoroso della difesa granata, Lautaro si fionda sulla palla e in scivolata tocca e insacca per il 3-0. Torino in bambola, l’Inter non si ferma, anzi, azzanna i malcapitati avversari. Al 62′ ancora Thuram per la doppietta personale e il poker nerazzurro. Chivu cambia interpreti, entra anche Bonny al posto di Thuram e l’ex Parma si prende subito la scena al 72′, segnando la sua prima rete in nerazzurro, al termine di una azione da playstation. Finisce 5-0 per l’Inter, esordio super per i nerazzurri, shock per i granata. Per Baroni, dopo i 6 gol dell’anno scorso subiti contro la Lazio, 5 quest’anno sempre dall’Inter che è una autentica bestia nera.

Foto: sito Inter