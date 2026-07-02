L’Inter riflette: contatti confermati per Khalaili. Il Napoli (per ora) fermo

02/07/2026 | 23:20:57

L’Inter riflette dopo aver perso la volata per Marco Palestra. Per la fascia destra abbiamo fatto qualche nome, non bisogna sottovalutare l’opzione Cambiaso, ma nello stesso tempo resiste l’opzione Dodò dopo i sondaggi raccontati in esclusiva pochi giorni fa. Si aggiunge da giorni e con forza anche il nome di Khalaili, segnalato già la scorsa settimana in chiave nerazzurra, e che è nella lista del Napoli da settimane (con lo stesso Dodo alternativa). Il Napoli che non ha mollato la presa per l’israeliano classe 2005 dell’Union Saint-Gilloise, la richiesta resta superiore ai 20 milioni più bonus. Ma proprio il fatto che il Napoli non possa muoversi senza uscite (più o meno il discorso vale per Gila) mette l’Inter nella condizione di avere un potenziale vantaggio.

Foto: Instagram personale