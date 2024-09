Lutto nel mondo del calcio: addio a Salvatore Schillaci, per tutti Totò. Già tantissimi i messaggi dal mondo del calcio e non solo. Fra questi, anche il pensiero dell’Inter: “Hai fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ‘90. FC Internazionale Milano si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò”.

Foto: Instagram Azzurri