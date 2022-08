L’Inter rialza la testa e lancia un messaggio al Milan: 3-1 alla Cremonese

Termina 3-1 a San Siro tra Inter e Cremonese. Nella prima frazione di gioco la Cremonese di Massimiliano Alvini ha cercato di fare la partita, ma i nerazzurri non hanno lasciato scampo ai grigiorossi in contropiede prima con il tap-in vincente di Joaquin Correa dopo una buona parata di Radu. E, poi, con un’autentica perla di Nicolò Barella. Nella ripresa il discorso non cambia: la Cremonese ci prova e sfiora in più occasioni il gol che avrebbe riaperto la partita. Ma Lautaro Martinez, subentrato al posto di Correa, ha chiuso i discorsi siglando il terzo gol dell’Inter. La squadra di Alvini non si è arresa e ha cercato il gol fino alla fine. E questo è arrivato grazie a un gran tiro a giro dal limite dell’area di David Okereke. Termina così: 3-1 a San Siro. Inter che si porta a 9 punti in classifica.

Foto: Inter Instagram