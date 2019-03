L’Inter resiste a Francoforte: 0-0 con l’Eintracht. Brozovic sbaglia un rigore

L’Inter soffre ma strappa un importante pareggio a Francoforte nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Contro l‘Eintracht il primo round in terra tedesca termina 0-0: i nerazzurri possono recriminare per l’errore dagli undici metri di Brozovic che si è fatto parare il rigore da Trapp al 22′ del primo tempo. Nella ripresa, però, i tedeschi hanno spinto con veemenza sfiorando il vantaggio in diverse occasioni, ma la difesa dell’Inter ha retto l’urto blindando lo 0-0. Discorso qualificazione rimandato alla gara di ritorno che si giocherà a Milano tra una settimana. Gara in cui Spalletti non potrà contare su Lautaro Martinez che da diffidato si è beccato un’ammonizione. Stessa sorte per Asamoah e Gelson Fernandes.

Foto: Twitter ufficiale Inter