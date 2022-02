L’Inter regge e colpisce una traversa con Calhanoglu: 0-0 all’intervallo

È terminato 0-0 il primo tempo della sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League tra Inter e Liverpool. In un ‘Meazza’ gremito ha prevalso l’agonismo. Quasi nulle le occasioni da rete, tranne che per un clamoroso tiro a botta sicura di Calhanoglu che ha spaccato la traversa al 15′.

Buona la prestazione degli uomini di Inzaghi, che hanno ampiamente resistito alle offensive inglesi non rischiando mai nulla. Da segnalare soltanto un tentativo di sforbiciata di Manè, finito sul fondo.

Qualche problema per De Vrij quasi allo scadere, da vedere se ce la farà per il secondo tempo.

FOTO: Sito Inter