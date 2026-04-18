L’Inter può essere campione d’Italia già settimana prossima: le combinazioni

18/04/2026 | 20:14:09

L’Inter può già vincere lo scudetto settimana prossima? La sconfitta del Napoli al Maradona contro la Lazio aumenta il vantaggio dei nerazzurri a 12 punti, quando ormai al termine del campionato mancano solo quattro giornate. E domenica prossima i nerazzurri avranno tra le mani il primo match point. L’Inter potrebbe laurearsi campione d’Italia il 26 aprile prossimo, giorno della partita contro il Toro all’Olimpico Grande Torino, in caso di successo e contemporanea non vittoria del Napoli, che due giorni prima dei nerazzurri ospiterà la Cremonese. Già venerdì sera ne sapremo di più: se il Napoli batterà la Cremonese rimanderà almeno di un’altra giornata la festa dell’Inter.

foto x inter