L’Inter pesca il Porto, Zanetti: “Sono fiducioso. Dobbiamo lavorare sui dettagli, ci faremo trovare pronti”

È appena terminato il sorteggio di a Nyon: l’Inter affronterà il Porto agli ottavi di Champions League. Al termine delle pescate, Javier Zanetti ha così commentato la doppia sfido contro i portoghesi: “Dobbiamo lavorare ai dettagli, spiace aver lasciato qualche cosa sul campo ma siamo molto fiduciosi per questa doppia partita con il Porto. Conosco la società e l’ambiente, avremo tempo per studiare e farci trovare pronti per questo doppio appuntamento”.

Foto: Twitter Zanetti