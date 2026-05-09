L’Inter passeggia: Lautaro, Sucic e Mkhitaryan, 3-0 in casa Lazio. Espulso Romagnoli

09/05/2026 | 19:50:19

L‘Inter dilaga in casa della Lazio e non lascia scampo alla squadra di Sarri. I campioni d’Italia passeggiano all’Olimpico con i gol di Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Sul 2-0 per i milanesi espulso Romagnoli della Lazio. Mercoledì la finale di Coppa Italia. Gol numero 17 di Lautaro Martinez, su sponda di Thuram, al 7′. L’argentino calcia col destro e punge Motta. Decisivi gli errori di Marusic e Gila in difesa. Un gran destro di Sucic e il mancino dell’armeno arrotondano il risultato.

foto x inter