L’Inter ospita il Real, l’Atalanta in trasferta a Liverpool: è vietato sbagliare

Questa può essere la notte che rilancerà Inter o Atalanta, o che renderà più complicata la qualificazione agli ottavi. Questa sera per i “nerazzurri” è vietato sbagliare. Né Conte né Gasperini possono permettersi passi falsi, è fondamentale uscire dopo i 90′ minuti con un risultato utile per continuare a sperare e staccare il pass. L’Inter ospita un Real Madrid a metà pronto a scendere in campo senza Ramos e Benzema, rimasti entrambi in Spagna. Per l’Inter questa è la grande occasione per riprendersi il palcoscenico e puntare agli ottavi di finale che mancano ormai da troppo tempo, con Conte pronto ad affidarsi alla coppia Lukaku-Lautaro che ha messo in cascina la vittoria rocambolesca contro il Torino insieme a Sanchez pronto a entrare dalla panchina. Sempre alle ore 21:00 l’Atalanta invece andrà in scena ad Anfield contro il Liverpool, nell’università del calcio. Gasperini è pronto e spera in super Gomez un po’ lento in questo avvio di campionato, entrambi in cerca del colpaccio in terra inglese. Adesso non è più il momento di difendersi, serve cambiare la mentalità e partire all’attacco per regalarsi una notte degna d’Europa.

Foto: twitter uff Inter