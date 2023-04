L’Inter non vince da 6 partite consecutive: non accadeva dal 2018. E i dati dell’attacco fanno riflettere

Il momento dell’Inter in vista della gara dei quarti di finale di Champions contro il Benfica non è dei migliori. I nerazzurri sono redcuci da 6 gare consecutive senza vittoria, tra campionato e coppa (Spezia, Porto, due volte la Juventus, Fiorentina e Salernitana appunto). Una striscia negativa che in casa nerazzurra non si registrava dal 2018 quando le partite consecutive senza vittoria furono addirittura dieci.

Il dato più preoccupante per Simone Inzaghi riguarda il reparto avanzato, dove nessuno dei quattro giocatori a disposizione del tecnico riesce più a trovare con regolarità la via della rete.

Lautaro Martinez,non segna ormai da quattro giornate di campionato ed è rimasto a secco anche in Champions League e Coppa Italia. Peggio ha fatto Lukaku, che non segna su azione in Serie A addirittura dalla prima giornata contro il Lecce e sbloccatosi solo su rigore (dove resta infallibile) di recente.

Dzeko non segna addirittura dal 4 gennaio contro il Napoli, mentre Correa non segna addirittura da ottobre. Insomma, dati allarmanti per Inzaghi in vista di questo rush finale, dove l’Inter deve conquistarsi un posto tra le prime 4 in campionato, fortemente a rischio, vuole guadagnarsi il pass per la semifinale di Champions e la finale di Coppa Italia.

Foto: sito Inter