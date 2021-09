L’Inter non scappa. Gol e spettacolo a Marassi: è 2-2 con la Sampdoria

Gol (e che gol) e spettacolo a Marassi tra Sampdoria e Inter, nel primo lunch match del campionato. Ne viene fuori un 2-2 divertente, che frena la corsa dei campioni d’Italia.

Primo tempo che ha visto l’Inter partire meglio e al 18′, passa in vantaggio con una punizione strepitosa di Dimarco, con un sinistro stupendo. La reazione Samp non si è fatta attendere, con Yoshida che al 33′ regalava il pareggio ai blucerchiati.

Sul finire di tempo, al 44′, fa tutto Barella che serve a Lautaro il pallone del 2-1 nerazzurro.

Nella ripresa, l’Inter prova a chiudere la gara, ma su una ripartenza, ottima azione della Samp, palla in mezzo dove Augello con un sinistro al volo trova il 2-2 al 47′.

La gara è palpitante, l’Inter spreca in un paio di occasioni il gol del 3-2, ma anche la Samp con Damsgaard va vicino al sorpasso, con salvataggio di D’Ambrosio sulla linea.

Nel finale, entra Sensi non al meglio e si fa subito male, facendo restare l’Inter in 10 per aver finito i cambi. Nel finale la Samp priva il tutto per tutto per vincere ma l’Inter tiene.

Foto: Twitter Inter