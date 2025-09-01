L’Inter non molla Akanji
01/09/2025 | 14:26:01
L’Inter ha deciso di procedere in direzione Manuel Akanji, difensore centrale in uscita dal Manchester City. Confermata l’indiscrezione di poco fa de La Gazzetta dello Sport, inizialmente il collegamento era con Pavard destinato all’Olympique Marsiglia, ma comunque il club nerazzurro segue con forza l’operazione Akanji per regalare un nuovo difensore a Chivu. Operazione di prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, che si concretizzerà indipendentemente dalla partenza di Pavard.
foto: Instagram Manchester City