L’Inter Miami vince la Campeones Cup e Messi alza il suo 49esimo trofeo: gol (di testa) e assist in finale

17/09/2026 | 09:53:12

A 39 anni, il numero dieci per eccellenza della storia del calcio, raggiunge il traguardo dei 49 trofei sollevati, da protagonista, in carriera. L’Inter Miami ha battuto 2-0 il Cruz Azul nella Campeones Cup, la Supercoppa che, dalla prima edizione del 2018, fa sfidare i campioni in carica della MLS e della Liga MX. Alla squadra del presidente Beckham basta un gol per tempo per liquidare la pratica e aggiungere un altro trofeo alla collezione di un club nato solamente nel 2018. A sbloccare la finale ci ha pensato, ovviamente, Leo Messi, rapace a insaccare di testa un bellissimo cross del compagno di mille avventure Luis Suarez. Un gol simile, per il gesto atletico e lato di campo, a quello segnato nella finale di Champions giocata a Roma nel 2009. Nella ripresa è ancora l’argentino a rendersi protagonista, questa volta in veste di assistman. Da calcio d’angolo, pennella una traiettoria perfetta per la nuca di Casemiro, al quarto gol nelle ultime cinque partite. La leggenda albiceleste, attesa per l’ultimo ballo il 6 ottobre contro il Benin, ha anche segnato il suo 100esimo gol con l’Inter Miami, oltre al 36esimo centro in tutte le finali giocate in carriera.

Foto: Instagram Messi