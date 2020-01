L’Inter li prende tutti! Eriksen, Giroud, Young e la nuova sfida al mondo

Scatenatissima. L’Inter ha deciso di non fermarsi e di regalare i rinforzi a Conte, e che rinforzi, per una nuova sfida al mondo. La vera, grande, protagonista del mercato di gennaio e fino al 31 gennaio chissà cosa altro ci regalerà. I colpi sono in canna: Young in arrivo a Milano nelle prossime ore (indennizzo al Manchester United da circa un milione e mezzo), Eriksen e Giroud predestinati a vestire il nerazzurro, dovrebbe accadere ormai qualcosa di impensabile per non andare a dama nella tripla operazione. L’agente di Eriksen in Italia, stavolta si, per i dettagli. Per Gabigol scambio di email con il Flamengo, ci siamo. Lazaro (verso il Newcastle, dopo un tentativo del Genoa) e Vecino (piace al Tottenham) in uscita, giornate interminabili e piene di novità. Presto l’Inter avrà tutti gli assortimenti possibili e immaginabili: ha messo in moto, eccome, per una stagione già straordinaria e che promette di più.

Foto: Chelsea Twitter