L’Inter, la vicenda Skriniar e occhi sempre su Smalling (se la Roma…)

Milan Skriniar nel mirino del Tottenham. Il direttore tecnico degli Spurs, Steve Hitchen, era presente oggi a Milano per avviare i contatti con l’entourage del difensore slovacco. L’inter valuta il giocatore 60 milioni e non accetta contropartite. Intanto ad Antonio Conte piace molto Chris Smalling: la Roma è la priorità del difensore inglese, ma come vi abbiamo anticipato diverse settimane fa, l’Inter resta alla finestra nel caso in cui i giallorossi non dovessero chiudere per il rientro del centrale dal Manchester United.

Foto: Twitter Inter