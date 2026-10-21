L’Inter in inferiorità numerica batte lo Shakhtar: decisivo Carlos Augusto

21/10/2026 | 22:57:48

È terminata in un successo nerazzurro per 1-0 la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk. Una prima frazione di gioco principalmente di studio tra le due formazioni che non si sono spinte abbastanza in avanti per farsi male a vicenda. L’Inter ha mantenuto per la maggior parte del tempo il pallino del gioco, senza però riuscire a trovare la via del gol. Nei minuti finali del primo tempo, un colpo di testa di Bondar ha fatto tremare i nerazzurri, salvati dall’ottimo intervento di Josep Martínez, che ha permesso alla squadra di rientrare negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Il secondo tempo è proseguito sulla falsariga del primo: il match è rimasto in equilibrio, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a prendere il sopravvento. Al 69′, Bastoni è stato espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Ocheretko. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Inter non ha mollato e al 77′ è riuscita a trovare la rete del vantaggio con Carlos Augusto, che ha deciso la sfida in favore dei nerazzurri.

Foto: X Inter