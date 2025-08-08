L’Inter (in 10) ribalta il Monaco con Lautaro e Bonny. Finisce 2-1 l’amichevole

08/08/2025 | 22:24:36

Una buona Inter, solida, vince un bel test amichevole contro il Monaco, avversaria che giocherà la prossima Champions. È 2-2 per gli uomini di Chivu, una vittoria arrivata inoltre in 10 uomini e in rimonta.

Inizio in assoluta salita per i nerazzurri, con il gol del Monaco di Maghnes Akliouche dopo appena due giri di orologio, ma soprattutto il rosso a Calhanoglu che costringe l’Inter a giocare per un’ora in dieci contro undici. Ma la compagine nerazzurra dimostra carattere e rimonta e vince con le reti di Lautaro Martinez e di Yoan Bonny.

Foto: sito Inter