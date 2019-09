L’Inter frena con lo Slavia Praga: Barella salva Conte nel finale

L’Inter stecca la prima di Champions League e frena contro lo Slavia Praga. A San Siro finisce 1-1: i nerazzurri non sbloccano il risultato, non brillano e al 63′ passano gli ospiti con Olayinka, abile a ribadire in porta una respinta corta di Handanovic. Candreva si fa male, al suo posto dentro Lazaro. L’Inter tenta l’arrembaggio, il direttore di gara assegna 8 minuti di recupero e al 92′ arriva il pareggio: punizione dal limite di Sensi, il tiro si spegne sulla traversa, la palla resta in area e Barella spedisce nell’angolino con un diagonale beffardo. Conte parte non benissimo, in attesa del risultato finale di Borussia Dortmund e Barcellona.

Foto: Inter Twitter