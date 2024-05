Continua la festa in casa Inter. Dopo aver conquistato l’aritmetica per lo Scudetto lo scorso 22 aprile nel derby contro il Milan, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati premiati oggi a San Siro. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio, Lautaro Martinez ha alzato la Coppa al cielo, riaprendo le danze dei festeggiamenti.

Foto: Instagram Inter