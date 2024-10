È iniziata la cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi. Ed ecco la posizione dell’ultimo “italiano” in gara: Lautaro Martinez si aggiudica il settimo posto della classifica. L’Inter non ha perso tempo per complimentarsi con il proprio capitano: “Bravissimo capitano! Nella top 10 dei migliori al mondo”, si legge sul profilo X del club nerazzurro.

Foto: X Inter