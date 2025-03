L’Inter festeggia 117 anni di storia. Gli auguri dell’ex presidente Zhang

L’Inter festeggia oggi 117 anni di storia, postando un ricordo sui social per annunciare l’evento. Una storia di cui ha fatto parte anche Steven Zhang. L’ex presidente nerazzurro, alla guida del club sotto la gestione Suning prima dell’arrivo di Oaktree, non dimentica di mandare un messaggio al suo ex club in questo giorno speciale: la story condivisa su Instagram a tinte nerazzurre è arricchita dal messaggio “endness love” ovvero “amore infinito”, nonostante le strade tra lui e l’Inter si siano definitivamente divise lo scorso 22 maggio.

Foto: sito Inter