L’Inter fa la partita ma non la sblocca: è 0-0 contro il Bodo/Glimt
24/02/2026 | 21:50:44
E’ finito il primo tempo a San Siro tra Inter e Bodo/Glimt. Uno 0-0 che al momento qualificherebbe i norvegesi agli ottavi di finale. Al 3′ primo squillo Inter, colpo di testa di Pio Esposito, palla alta. Al 10′, chance per Dimarco, sinistro a giro, parata del portiere del Bodo/Glimt. Assedio Inter, al 13′, chance di Thuram, destro a giro pericoloso, deviato in angolo. Assalto Inter a 360° nella prima mezz’ora, il Bodo soffre ma regge alla pressione dei nerazzurri. Al 33′, sassata di Zielinski, palla fuori di poco. Inter che continua a spingere, i nerazzuri protestano in un paio di circostanze. ma si gioca. Finisce 0-0 il primo tempo al Meazza.
Foto: sito Inter