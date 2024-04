Samardzic, proprio lui! L’Udinese è avanti 1-0 sull’Inter all’intervallo

L’Udinese conduce per 1-0 sull’Inter al termine della prima frazione di gioco alla Dacia Arena. Gli uomini di Inzaghi hanno fatto la gara, ma gli uomini di Cioffi si sono difesi con ordine e hanno colpito in ripartenza. Al 30′ si rende protagonista Okoye con una grande parata sul tiro potente di Calhanoglu. A sbloccare la gara, però, è l’uomo più atteso della serata: Lazar Samardzic, colui che avrebbe potuto giocare questa partita con la maglia nerazzurra. Un trasferimento saltato dopo aver svolto le visite mediche e che ha fatto tanto discutere la scorsa sessione di calciomercato. Al 40′ Kamara recupera un pallone in mezzo al campo, trova Pereyra che allarga su Samardzic. Il centrocampista mette in mezzo un tiro-cross che sorprende la difesa nerazzurra e beffa Sommer. Immediata la reazione dei nerazzurri che tornano in avanti con il colpo di testa di Lautaro Martinez, ma è ancora Okoye a chiudere la porta e a blindare il vantaggio.

Foto: Instagram Samardzic