L’Inter fa cinquina: D’Ambrosio stende la Lazio. Il Cagliari sbanca Napoli, vince la Fiorentina

Sono terminate tutte le gare serali valide per la quinta giornata di Serie A. La capolista Inter vince la quinta gara consecutiva: a San Siro i nerazzurri piegano la Lazio 1-0 grazie a un gol di D’Ambrosio. Il Napoli cade tra le mura amiche contro il Cagliari, decide una rete nel finale di Castro. Primo successo in campionato per la Fiorentina di Montella: i viola si impongono 2-1 sulla Samp. Di seguito il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano.

Martedì 24 settembre

19:00 Verona-Udinese 0-0

21:00 Brescia-Juventus 1-2 (Donnarumma – autogol Chancellor, Pjanic)

Mercoledì 25 settembre

19:00 Roma-Atalanta 0-2 (Zapata, De Roon)

21:00 Fiorentina-Sampdoria 2-1 (Pezzella, Chiesa – Bonazzoli)

21:00 Genoa-Bologna 0-0

21:00 Inter-Lazio 1-0 (D’Ambrosio)

21:00 Napoli-Cagliari 0-1 (Castro)

21:00 Parma-Sassuolo 1-0 (aut. Bourabia)

21:00 Spal-Lecce 1-3 (Di Francesco – Mancosu 2, Calderoni)

Giovedì 26 settembre

21:00 Torino-Milan

CLASSIFICA: Inter 15; Juventus 13; Atalanta 10; Napoli, Cagliari 9; Roma, Bologna 8; Lazio 7; Milan, Parma, Torino, Brescia, Sassuolo, Lecce 6; Verona, Genoa, Fiorentina 5; Udinese 4; Sampdoria, Spal 3.

