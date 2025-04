L’Inter è in semifinale di Champions! E’ 2-2 con il Bayern Monaco. Ora sfida al Barcellona

L’Inter è in semifinale di Champions League. Finisce 2-2 al Meazza contro il Bayern Monaco e dopo la vittoria dell’andata, la compagine nerazzurra brinda il passaggio in semifinale.

Il Bayern , come prevedibile, parte in grande pressione. Al 10′, potenziale chance per Olise che da solo davanti a Sommer viene anticipato alla grande da Bastoni. Apprensione per Barella e Thuram che accusano alcuni problemi, ma si riprendono. Inter che esce dopo la prima fase di pressione del Bayern. Al 27′, chance per Darmian da corner, palla che sfiora il palo. Al 33′ ci prova Calhanoglu, destro potentissimo da fuori, palla vicina all’incrocio. Al 35′ chance clamorosa per il Bayern, palla che arriva a Sané che calcia debolmente, si salva Sommer.

Parte bene l’Inter nella ripresa. Chance dopo pochi minuti, para Urbig. Nel miglior momento dell’Inter la sblocca il Bayern. Al 52′ gran gol da centravanti vero per Harry Kane. Il Bayern preme, Muller ha una grande chance per il 2-0. L’Inter soffre, ma reagisce. Prima con Thuram, poi al 58′ su corner, trova il pareggio. Palla in mezzo, serie di rimpalli, Lautaro riceve palla e insacca il pareggio. Inter che si rianima, chance clamorosa al 60′ per Darmian, salva Dier sulla linea. Dal corner successivo, Inter che passa in vantaggio. Palla in mezzo di Calhanoglu, di testa svetta Pavard, il grande ex per il 2-1 Inter. I nerazzurri sembrano controllare la gara, il Bayern appare annichilito, ma ha una reazione.

Al 75′, Olise sbaglia una facile occasione, para Sommer, che concede il corner. Dagli sviluppi di corner arriva il pareggio con un gol rocambolesco di Dier di testa. E’ 2-2 a un quarto d’ora dalla fine. L’Inter controlla bene il finale, senza problemi. Vengono assegnati 6 minuti di recupero. Sofferenza Inter. Assalto totale del Bayern. L’Inter tiene duro, para Sommer al 96′ su Muller. Ultima chance per Coman al 97′, alto. Finisce 2-2, Inter in semifinale, sfiderà il Barcellona.

Foto: sito Inter