L’Inter è già tornata a Milano. I giocatori raggiungeranno le rispettive Nazionali

L’Inter ha fatto ritorno in Italia alle prime ore di questa mattina. I nerazzurri sono arrivati Malpensa poco dopo le cinque del mattino. La squadra è stata accolta da un piccolo gruppo di tifosi, che ha applaudito i protagonisti per la prestazione di Istanbul. A ringraziare i tifosi, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, che con Alessandro Antonello e Piero Ausilio si è concesso per qualche minuto ai supporter nerazzurri, scambiando qualche battuta e qualche sorriso.

La squadra è poi tornata a Milano in pullman, come riporta la Gazzetta, eccezion fatta per alcuni giocatori come Onana, Lautaro e Dumfries che hanno lasciato l’aeroporto in taxi, mentre il presidente Steven Zhang si è allontanato alla guida di un’auto. I calciatori impegnati con le rispettive Nazionali già in serata o domani raggiungeranno i vari ritiri, chi invece non avrà più impegni sarà già in vacanza.

Foto: Instagram Inter