L’Inter domina la Lazio: 3-0 con Thuram, Calhanoglu (rigore) e Frattesi. Lunedì troverà il Napoli in finale di Supercoppa

L’Inter è la seconda finalista della Supercoppa Italiana a Riyad. Con lo stesso risultato di ieri del Napoli, i nerazzurri liquidano 3-0 una Lazio mai scesa in campo.

Inter dominante dal primo minuto, partenza a razzo con tiri dal limite di Darmian e Di Marco. Lo stesso Dimarco al 17′ serve una gran palla per Thuram che sblocca la gara. Inter che può già chiudere la contesa nel primo tempo, con una traversa di Barella e altre parate di Provedel. Nella ripresa, ancora Inter in forcing e al 49′ arriva il raddoppio. Fallo ingenuo di Pedro su Lautaro, calcio di rigore che Calhanoglu non sbaglia per il 2-0.

Lautaro vuole il gol, ma la traversa e un paio di interventi di Provedel glielo negano. Inzaghi cambia il duo di attacco e Calhanoglu, interendo Sanchez, Arnautovic e Frattesi. Ed è proprio Frattesi che all’87’ chiude la gara per il 3-0 finale dei nerazzurri.

Gara stradominata dall’Inter che chiude con 22 tiri a 5, Lazio con nessun tiro in porta e 7 calci d’angolo a 0, con il 63& di possesso palla. Un dominio totale, Inter in finale dove lunedì 22 gennaio alle 20 sfiderà il napoli per il trofeo.

