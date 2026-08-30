L’Inter domina a Cagliari, poi rischia: basta un gol di Calhanoglu. Ancora Frattesi: Genoa KO e Lazio a punteggio pieno

30/08/2026 | 22:43:10

L’Inter domina il primo tempo a Cagliari, la sblocca con Calhanoglu e vince 1-0. Nel secondo tempo arriva la reazione del Cagliari che però non basta, i nerazzurri raggiungono Juventus e Milan a quota sei punti in classifica. In vetta c’è anche la Lazio, che piega 1-0 il Genoa. Ancora Frattesi, il centrocampista decide anche la partita contro il Genoa e regala altri tre punti a Gattuso, a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

foto x inter