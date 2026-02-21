L’Inter crea, ma il muro del Lecce tiene. Al Via del Mare e’ 0-0

21/02/2026 | 18:53:11

Finito il primo tempo tra Lecce e Inter. Una buona Inter ha provato a sbloccare subito la gara, partendo in maniera veemente, ma il muro dei salentini tiene e un super Falcone tiene a galla i giallorossi. Chance pericolose per Pio Esposito e Luiz Henrique, ma il muro del Lecce non e’ crollato. Lecce che in ripartenza ha provato a colpire con Tete Morente, ma senza fare male. Primo tempo che termina 0-0. Fischi assordanti a Bastoni a ogni tocco palla.

Foto: sito Inter