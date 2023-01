L’Inter crea, ma Dimarco e Darmian graziano il Napoli: 0-0 all’intervallo

Si va con il punteggio in parità all’intervallo: 0-0 a San Siro tra Inter e Napoli. Partono forte i nerazzurri che dopo appena 2′ sfiorano il vantaggio con Dimarco che non riesce a insaccare a pochi passi dalla porta difesa da Alex Meret. L’Inter continua ad attaccare e dopo una grande combinazione Dzeko-Lukaku, l’attaccante belga non riesce a calciare chiuso dalla difesa partenopea. Prova a venire fuori il Napoli, ma al 25′ i nerazzurri sprecano ancora una ghiotta occasione con Darmian che calcia alto un rigore in movimento. Al 40′ arriva un’altra grande occasione Inter: Barella, di tacco, imbuca Lukaku ma il pallone termina alto. E appena un minuto dopo arriva un’altra grande occasione per Dimarco ma a pochi passi, questa volta, si lascia ipnotizzare da Meret che con un guizzo felino blocca la palla. Ma tutto inutile, l’arbitro Sozza aveva segnalato il fuorigioco.

Foto: Instagram Dimarco