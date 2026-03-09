L’Inter compie 118 anni, Zanetti: “Per me è una seconda pelle, orgoglioso di tifare questo club”

09/03/2026 | 16:08:59

Javier Zanetti ha celebrato i 118 anni di storia dell’Inter, le parole sui social del vicepresidente nerazzurro: “118 anni di storia della nostra amata Inter… passa il tempo e il senso d’appartenenza è sempre più forte. Vittorie, sconfitte, ma l’amore va oltre. L’amore è per i nostri valori, il DNA dell’Inter, una seconda pelle ogni giorno. Orgoglioso di essere interista, oggi più che mai. BUON COMPLEANNO, INTER!!!!”

Foto: sito Inter