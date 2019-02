L’Inter, dopo lo 0-1 dell’andata, sbriga facilmente e senza particolari patemi la pratica Rapid Vienna. Decidono l’incontro di San Siro le reti di Vecino, Ranocchia, Perisic e, nel finale, segna anche Politano. Fischi, come al solito, per Mauro Icardi e Wanda Nara seduti in tribuna. Luciano Spalletti sorride e accede agli ottavi di Europa League.

Foto: Inter Twitter