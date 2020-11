L’Inter cade sul più bello: rimonta due gol con super Lautaro, poi è Real Rodrygo

Partita emozionante e ricca di gol allo stadio Alfredo di Stefano di Valdebebas, il Real Madrid supera l’Inter per 3-2 grazie al guizzo del giovanissimo Rodrygo, capace di sfruttare l’assist dell’altro baby gioiellino Vinicius Jr.

Avvio schock per gli uomini di Conte, che hanno subito le reti di Benzema e di Sergio Ramos nel raggio di 8 minuti, ma ad accorciare le distanze ci ha pensato Lautaro Martinez, mandando le squadre al riposo sul 2-1 per i padroni di casa.

I nerazzurri sono stati in partita e hanno spinto fino a trovare il pari con Perisic su assist di Martinez al 68′ minuto di gioco, ma all’80’ le Merengues hanno trovato la rete decisiva che gli ha regalato i tre punti.

Al termine della terza giornata l’Inter è ultima nel suo girone a 2 punti, i tedeschi del Borussia M’Gladbach guidano con 5, seguono Real Madrid e Shaktar Donetsk a 4.