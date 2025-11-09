L’Inter batte la Lazio 2-0 e vola al comando (insieme alla Roma)

09/11/2025 | 22:42:49

L’Inter batte la Roma con un gol per tempo. Un 2-o che lancia i nerazzurri al comando, a 24 punti, insieme alla Roma.

Al 4′ vantaggio nerazzurro. Bastoni mette pressione a Isaksen e serve in area sulla sinistra il capitano Lautaro Martinez, a cui esce un destro di collo esterno che non lascia scampo a Provedel. Gara aperta, La Lazio ha provato la reazione, l’Inter ha anche sfiorato il raddoppio.

Nella ripresa, sale in cattedra l’Inter. Lautaro ha una chance importante. L’argentino fallisce una facile occasione. Il raddoppio arriva al 62′. Carlos Augusto recupera un buon pallone e appoggia subito per Barella bravo a innescare un’azione verticale con Dimarco che riceve da Lautaro e mette in mezzo dove Bonny da zero metri piomba sul pallone e lo appoggia dentro.

Inter in controllo e che trova anche il 3-0 poco dopo. Sinistro super di Zielinski, palla in rete. Ma ad inizio azione chiaro fallo di mano di Dimarco e rete che viene annullata. Al 77′, traversa di Mario Gila! Punizione di Pedro, lo spagnolo svetta su tutti e colpisce lasciando Sommer sulle gambe, la palla sbatte sul legno e rimbalza fuori con l’elvetico che la afferra prontamente. Inter che gestisce nel finale e ottiene l’ottava vittoria in campionato, salendo a 24 punti, prima insieme alla Roma alla sosta. La Lazio resta a 15.

Foto: sito Inter