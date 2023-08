L’Inter batte il Cagliari 2-0. Decidono Dumfries e Lautaro

L’Inter ottiene la seconda vittoria in campionato, ancora per 2-0 dopo quella con il Monza. I nerazzurri si impongono sul Cagliari alla Domus Arena.

Primo tempo devastante dei nerazzurri. Palo di Lautaro dopo pochi minuti. Inter che continua ad affondare e trova il gol al 21′ con Dumfries, ottimamente servito da Thuram. Il Cagliari prova a regire con un paio di colpi di testa pericolosi di Pavoletti, ma l’Inter non demorde e alla mezz’ora la chiude.

Grande azione di Dimarco, palla per Lautaro che rientra sul destro e trova il 2-0. Il Cagliari perde anche Pavoletti, che esce per un problema muscolare. L’Inter nel finale di tempo colleziona diversi calci d’angolo, sfiorando anche il tris, ma termina 2-o il primo tempo per una grande Inter.

Nella ripresa, l’Inter cala i ritmi, il Cagliari prova a fare la partita e provare a rientrare nel match, in particolare con un ottimo Luvumbo. Ma l’Inter gestisce e quando riparte è devastante, Calhanoglu colpisce un palo, secondo legno di serata. Inzaghi cambia le due ali, dentro Cuadrado e Carlos Augusto.

Nel finale, grossa chance per i sardi per riaprire la gara, da pochi passi Azzi calcia male e Sommer para. Finisce 2-0 per un’ottima Inter che sale a 6 punti insieme a Milan, Napoli e Verona.

Foto: Instagram Inter