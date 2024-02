L’Inter batte 1-0 l’Atletico Madrid. Decide Arnautovic

Va all’Inter l’andata degli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri si impongono 1-0, grazie a un gol a 10 minuti dalla fine di Arnautovic. Gara equilibrata, buon Atletico, ben messo in campo, che sta concedendo poco ai nerazzurri. Pochi lampi, uno interessante con Lautaro, murato dalla retroguardia dei colchoneros. Altra più tardi con Thuram, che calcia centrale. Sul tiro, però, il francese sente una fitta muscolare e deve uscire, entra Arnautovic nel corso dell’intervallo.

Nella ripresa tutt’altra partita. Arnautovic è subito protagonista assoluto del match. L’attaccanyte austriaco cestina clamorosamente 3 palle gol tutte davanti ad Oblak. L’Inter preme, affonda il colpo, l’Atletico sbanda. Il colchoneros però hanno un sussulto quando cambiano modulo grazie all’ingresso di Morata.

L’Inter però preme, ancora Arnautovic ha una palla gol di testa. Poi al 79′ la svolta. L’Atletico commette un clamoroso errore in difesa, si infila Lautaro che si invola verso Oblak. Miracolo del portiere, ma sulla respinta arriva Arneutovic che in qualche modo riesce a trovare il gol anche con una deviazione.

L’Atletico prova a regire, è Lino a sfiorare il pareggio con un tiro da fuori. Lo stesso Morata, di testa, sfiora il palo. L’Inter però in ripartenza può far male, chance per Barella. I nerazzurri tengono duro anche nel recupero, gestendo il vantaggio e anche l’Atletico si accontenta dello svantaggio minimo. Finisce 1-0, importante vantaggio per i nerazzurri in vista del ritorno.

Foto: twitter Inter