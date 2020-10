Messaggio emozionale trasmesso dall’Inter ai suoi tifosi in vista del match di domani contro il Milan. Tramite il profilo Twitter nerazzurro è stato trasmesso un video in cui si evidenzia l’assenza di pubblico sugli spalti. «La cosa che mancherà di più in questo derby di Milano – si legge invece nel post – è ciò che non ci avete mai fatto mancare: la vostra voce».

Foto screen Twitter Inter