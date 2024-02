Lino: “Inter favorita? Si tengano pure questo ruolo, avranno maggiori pressioni”

Samuel Lino, giocatore dell’Atletico, ha parlato a Marca in vista della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Che si tengano loro il ruolo di favoriti, noi pensiamo solo a lavorare e fare una bella partita. Magari avranno anche maggiori pressioni. Sono una buona squadra, sono arrivati in finale di Champions League e sono primi in campionato, sarà una grande sfida per noi. Iniziamo dallo 0-0, ovviamente cercheremo di fare il massimo per venire via dall’Italia con un bel risultato”.

Da brasiliano, al calcio manca un po’ di allegria? “Manca un po’ di creatività, non di allegria. Io domani spero di fare un buon lavoro per la squadra e di rendermi protagonista di una buona partita”.

Foto: Instagram Atletico