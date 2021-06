Lino Banfi: “Il ‘porca puttena’ gridato da Immobile mi ha commosso. Ecco com’è nato”

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Lino Banfi spiega l’esultanza di Immobile e Insigne che hanno citato il suo “Porca Puttena” davanti la telecamera: “Per me quel ‘porca puttena’ gridato da Immobile e Insigne è come un David di Donatello. Mi sono commosso. E non è detto che non diventi lo slogan degli Europei. Pensate che gli Europei finiscono l’11 luglio che è il giorno del mio compleanno, quindi se vincono devono venire a farmi gli auguri. Ne faccio 85, che si fanno una volta sola. Com’è nato? Giovedì, alla vigilia della partita, ho mandato un mio video a Chiellini, che conosco da molto tempo, per caricare i ragazzi e il c.t., chiedendo di farlo vedere a tutti. Nel video dicevo a Mancini: ‘Mister, mi raccomando Spinazzola-Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo porca puttena’. E così è andata”.

Foto: Twitter Euro 2020