Lino Banfi: “Ora manca solo l’esultanza di Donnarumma. Tutto questo affetto è come un Oscar”

Lino Banfi, attore che ha ispirato l’esultanza di Immobile ed Insigne nella gara d’esordio a Euro 2020 contro la Turchia, è intervistato da Sky Sport per commentare le reazioni a questo simpatico episodio e non solo: “Ricevere tutto questo affetto è come un piccolo Oscar per me. E io non posso che ringraziare Mancini perché sarà bellissimo vincere l’Europeo l’11 luglio, giorno del mio compleanno. Immaginatevi che festa faremo! Già vedo tutti i tifosi di tutta Italia scendere in piazza e cantare ‘Popoporcaputtèna’! Un sogno così altro lo poteva realizzare?

Immobile ha detto Porca Puttèna, Insigne anche, ma manca ancora un altro campano: Donnarumma! Potrà dirlo quando farà una gran parata.

Stasera sarà una partita con le tre S: Siringata, Sinistra, Spinazzola! Vedrete che tirerà una siringata fortissima di sinistro”.

