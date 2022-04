L’iniziativa del Lecce: prima della partita contro la SPAL raccolta di beni per gli ucraini

Attraverso il seguente comunicato, il Lecce ha elencato una serie di beni di prima necessità da devolvere alle popolazioni colpite dal confitto russo-ucraino, che i tifosi potranno portare in due punti raccolta presso lo stadio Via del Mare in occasione della gara contro la SPAL in programma domani:

“Dando seguito all’iniziativa B for Peace promossa dalla Lega B, l’U.S. Lecce in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce informa i propri tifosi che, in occasione della prossima gara di campionato Lecce – SPAL in programma sabato 9 aprile alle ore 14.00, presso lo stadio Via del Mare saranno allestiti due punti raccolta di medicinali e beni alimentari di prima necessità da inviare alle popolazioni colpite dal confitto russo-ucraino in atto.

Tutti i tifosi del Lecce potranno fornire il loro contributo presso i punti raccolta presenti all’esterno dello stadio in prossimità dei varchi di accesso della Curva Nord e della Tribuna Centrale dalle ore 11.30 e fino alle ore 14.15.

Di seguito, l’elenco dei beni richiesti con assoluta priorità.

Medicinali e materiale sanitario

Acqua ossigenata

Alcol

Antidolorifici

Antispastici

Antistaminici

Bendaggi varie misure

Clorexidina sol. cutanea

Fans

Fermenti lattici

Garze sterili

Gelofusine

Glucosio 5%

Iodopovidone sol. cutanea

Miorilassanti

Omeprazolo

Pantoprazolo

Paracetamolo

Rilassatori muscolari

Sodio cloruro 9%

Tourniquet (laccio emostatico)

Vitamine per bambini

Alimenti

Cibo in scatola

Latte

Pasta

Riso

Prodotti a lunga conservazione

Latte speciale alta digeribilità per bambini

L’U.S. Lecce desidera ringraziare il Presidente Antonio Zecca e i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce per il fattivo interessamento e tutti i sostenitori che daranno il loro importante contributo alla migliore riuscita dell’iniziativa”.

Foto: Twitter Lecce