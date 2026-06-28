L’iniziativa del Barletta: “I bambini fino a 9 anni potranno entrare gratis allo stadio”

28/06/2026 | 21:10:23

Il Barletta, club di Serie C, ha comunicato ufficialmente che dalla prossima stagione i bambini fino a 9 anni potranno entrare gratis allo stadio: “La S.S. Barletta 1922 comunica che, accogliendo le numerose richieste pervenute da parte dei propri tifosi e con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore partecipazione delle famiglie allo stadio, ha deciso di innalzare l’età per l’ingresso gratuito allo stadio fino ai 9 anni compiuti. Si tratta di una scelta che testimonia la volontà della società di rendere il “Cosimo Puttilli” un luogo sempre più aperto, inclusivo e a misura di famiglia, consentendo ai più piccoli di vivere da vicino l’emozione dei colori biancorossi. La società ricorda, inoltre, che nel corso della stagione saranno organizzate specifiche gare con ingresso gratuito riservato a tutti gli Under 14, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni federali. La S.S. Barletta 1922 continuerà a promuovere iniziative volte ad avvicinare bambini, ragazzi e famiglie al mondo biancorosso, nella convinzione che il futuro del club passi anche dalla crescita della propria comunità di tifosi”.

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