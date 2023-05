L’Ingiustizia Sportiva: mai una classifica in ordine, senza asterischi e “meno”

La Giustizia Sportiva dovrebbe tutelare i campionati ai nastri di partenza: chi c’è c’è, chi non c’è giusto che resti a casa. L’Ingiustizia Sportiva è invece quella che “garantisce” il disordine: fateci caso, da anni – per non dire da decenni – dalla Serie A alla Serie C si parte tutti insieme e poi ci sono asterischi, “meno”, penalizzazioni e club che spariscono pur essendo segnalati al momento del via. La riforma della Giustizia Sportiva è invocata da tempo immemorabile, ma sono soltanto belle parole. L’Ingiustizia Sportiva è una processione di classifiche cambiate, ricambiate, scritte e riscritte, sventrate a dicembre, febbraio, maggio, sempre. Andiamo a verificare altrove, in nessun campionato al mondo accade quando sistematicamente siamo costretti a registrare in Italia.