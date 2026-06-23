L’Inghilterra non sfonda, il Ghana regge, finisce 0-0

24/06/2026 | 00:05:22

Termina con uno scialbo 0-0 la gara tra Inghilterra e Ghana, seconda sfida del girone. L’Inghilterra dopo la bella vittoria contro la Croazia, fa enormi passi indietro. Primo tempo pessimo, chiuso con zero tiri in porta da ambo le parti.

Nella ripresa anche il Ghana prova a vincerla e alza il baricentro, trovando in ripartenza alcune chance. Ma solo nel finale si accende l’Inghilterra. Saka sinistro, para il portiere all’88’. Subito dopo, colpo di testa di O’ Reilly, palla sul palo, sulla respinta Kane a porta vuota spara in curva. Errore clamoroso per l’attaccante del Bayern.

Assalto britannico nel recupero, però molto su calci piazzati. Ma il Ghana regge. Finisce 0-0, Inghilterra e Ghana salgono a 4 punti, anche gli africani vedono la qualificazione ai sedicesimi.

Foto: Instagram Kane