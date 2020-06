Lingard: “Pogba, il miglior giocatore del Manchester United”

“Paul Pogba rimane il miglior giocatore del Manchester United nonostante abbia giocato poco in questa stagione a causa dell’infortunio.” Queste le dichiarazioni di Jesse Lingard a Sky Sports, che prosegue.

“Sono cresciuto con Paul e quando è arrivato per la prima volta ho subito notato l’abilità tecnica che possedeva età comunque giovanissima. È sempre positivo nello spogliatoio ed è bravo a tirare su il morale a chi magari in quel momento non è propriamente in forma. E’ molto difficile portargli via la palla.”

Foto: Marca