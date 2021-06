Lingard e l’esclusione da Euro 2020: “Ero triste, ma rispetto le scelte di Southgate. Abbiamo un ottimo rapporto”

Jesse Lingard ha raccontato a Sky Sports UK il momento in cui gli è stata comunicata l’esclusione dalla rosa dei 26 partecipanti a Euro 2020: “Ero triste, ma ho rispettato la decisione dell’allenatore. Gareth Southgate e io abbiamo un ottimo rapporto, ora sostengo i ragazzi. L’anno scorso, a novembre, non credo che nessuno immaginasse che potessi essere convocato. Ho lavorato duro, ho fatto bene in prestito e l’Inghilterra ha bussato alla mia porta”.