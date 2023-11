L’infortunio di Vinicius mette in crisi il Real: Ancelotti studia nuove soluzioni

L’infortunio di Vinicius getta un’ombra sul futuro dell’attacco del Real Madrid nei prossimi mesi. Oltre all’importanza chiara del brasiliano nell’assetto offensivo dei Blancos, la linea d’attacco della squadra è ora in bilico. Con soli quattro giocatori disponibili, tra cui Rodrygo, Joselu e Brahim, la situazione diventa ancor più difficile con l’assenza di Vini, il quale sarà fuori per almeno due mesi e mezzo.

Come riporta Marca, l’ipotesi di Ancelotti di ritornare al 4-3-3, dopo gli infortuni di Tchouaméni e Camavinga, mette in evidenza la sfida che il Real dovrà affrontare nel gestire un attacco ridotto. In questo sistema, che è stato la spina dorsale della squadra da quando l’italiano è tornato al club, la mancanza di opzioni offensive è ulteriormente accentuata. La situazione è resa più complessa dal fatto che Benzema, ex elemento chiave in questo schema, non fa più parte della squadra.

Ancelotti dovrà quindi elaborare una strategia attenta per mantenere l’efficacia dell’attacco del Real Madrid durante l’assenza di Vinicius, considerando le limitate opzioni attualmente a disposizione.

Foto: Ancelotti Twitter Real Madrid