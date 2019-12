Linetty: “Un onore indossare la fascia da capitano. Uscire dalla Coppa brucia, ma ora testa al Parma”

Si è chiuso con Cagliari-Sampdoria il programma dei Sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Maran si è imposta per 2 a 1, guadagnandosi gli Ottavi contro l’Inter. Buona la prova dei blucerchiati, soprattutto nella ripresa. Karol Linetty, alla quarta stagione a Genova, ha indossato ieri per la prima volta la fascia da capitano: “È stato un onore indossare la fascia da capitano per la prima volta in partite ufficiali“, ha commentato emozionato a fine match.

La partita

“Volevamo e potevamo vincere questa gara. Siamo arrabbiati, ma ora pensiamo al Parma e al campionato. Siamo ancora amareggiati per la sconfitta subita in rimonta in campionato, ma domenica è un appuntamento troppo importante, da non sbagliare”.

Momento personale

“Questa è stata la mia prima partita intera dopo quasi due mesi, sto meglio, ho anche provato a cercare il gol ma non è arrivato. Come ho detto prima ora voltiamo pagina e pensiamo al Parma, giocheremo davanti al nostro pubblico e dobbiamo vincere perché quando giochiamo in casa è come se scendessimo in campo in dodici”.